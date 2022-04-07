Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy, Samet Çavuş üstlenecek. Dev derbinin 4. hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Atilla Karaoğlan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandığı maçı da yönetmişti. Karaoğlan ayrıca; 29. haftada "Galatasaray- Beşiktaş " ve 23. haftada "Galatasaray-Trabzonspor" maçlarında da düdük çaldı.

Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle:

Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş-Alanyaspor: Volkan Bayarslan

Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

Göztepe-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Rizespor-Konyaspor: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor-Giresunspor: Yasin Kol

Sivasspor-Başakşehir: Halil Umut Meler

Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler

Antalyaspor-Hatayspor: Kadir Sağlam





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