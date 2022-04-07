Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy, Samet Çavuş üstlenecek. Dev derbinin 4. hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy, Samet Çavuş üstlenecek. Dev derbinin 4. hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Atilla Karaoğlan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandığı maçı da yönetmişti. Karaoğlan ayrıca; 29. haftada "Galatasaray- Beşiktaş " ve 23. haftada "Galatasaray-Trabzonspor" maçlarında da düdük çaldı.
Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle:
Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş-Alanyaspor: Volkan Bayarslan
Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
Göztepe-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Rizespor-Konyaspor: Ali Şansalan
Yeni Malatyaspor-Giresunspor: Yasin Kol
Sivasspor-Başakşehir: Halil Umut Meler
Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Hatayspor: Kadir Sağlam