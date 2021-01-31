Süper Lig'de flaş bir transfer daha gerçekleşti. Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u bonservisiyle kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli ekip, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki genç savunma oyuncusunu ara transfer döneminde renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak beklentilerin uzağında kalan Kemal Ademi ise Fatih Karagümrük'e kiralandı.









Kemal Ademi için Fatih Karagümrük'ten herhangi bir kiralama bedeli almayacak olan Fenerbahçe, bu anlaşma karşılığında Fatih Kurucuk'un bonservisini aldı.

23 yaşındaki genç savunmacı bu sezon Karagümrük ile toplamda 12 maça çıktı. Hava toplarındaki etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Fatih Kurucuk kariyerinde Göztepe ve Fethiyespor formaları da giydi.





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Geçtiğimiz günler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma genç futbolcuyla ilgili olarak şu sözleri söylemişti:

"Bana gelmiş resmi bir teklif yok. Zaten Fatih'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Birkaç ay önce Fatih'e sözleşme uzatma teklifinde bulunduk, kabul etmedi. Dolayısıyla şu anda zaten bize gelmiş bir teklif yok. Sezon sonu kendisi serbest olacak. Ne olacağını bilmiyorum."







