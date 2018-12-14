Fenerbahçe'de yeni teknik direktör resmen açıklandı. Sarı-Lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Ersun Yanal ile anlaştığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama...
Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.
Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.
Ayrıca Fenerbahçe kulübü twitter hesabından Ersun Yanal'ın 2014 yılında attığı "Mutluluk FENERBAHÇE'de olmaktır." Tweeti alıntılanarak "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!" paylaşım yapıldı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1073472713560334337
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