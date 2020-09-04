Son dakika... Fenerbahçe Eran Zahavi transferini bitiriyor

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde sona geldi. Tarafların anlaşma sağladığı ve Zahavi'nin 2022 yılına kadar süren bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

04 Eylül 2020, Cuma 20:56 Son Güncelleme:
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Son dakika... Fenerbahçe Eran Zahavi transferini bitiriyor

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe Eran Zahavi transferinde de sona geldi. Anlaşmanın kısa süre açıklanması bekleniyor... İtalyan medyasından ünlü muhabir

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe Eran Zahavi transferinde sona geldi ev açıklama kısa zaman içinde yapılabilir. İsrailli forvetin Sarı lacivertliler'den yıllık 1,5 milyon euro kazanacağı ve 2022'ye kadar süren bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi. 

Sözleşmede 1 senelik de opsiyon olacağı bilgisi verildi. Schira, Zahavi'nin Muriç'in yerine geleceğini ve Kosovalı forvetin de Lazio'yla 5 senelik bir kontrata imza atacağını da yazdı. 


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