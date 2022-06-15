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Son dakika! Fenerbahçe, Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken genç futbolculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı Lacivertli kulüp, Sırbistan’ın Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

15 Haziran 2022, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe, Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe 'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken genç futbolculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı Lacivertli kulüp, Sırbistan’ın Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şekilde:

Sırbistan’ın Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek.

Ensar Brahic’e Fenerbahçe Futbol Akademi’ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.


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