Son dakika | Fenerbahçe Enner Valencia'yı resmen açıkladı

Son dakika haberi... Enner Valencia resmen Fenerbahçe’de... Sarı lacivertliler Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı resmen açıkladı.

28 Ağustos 2020, Cuma 19:28 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe Enner Valencia'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın transferini resmen açıkladı. Sarı Lacivertli formayı giyen Enner Valencia, "Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

Enner Valencia'dan transferinin ardından FB TV'de canlı yayına çıktı ve şu sözleri sarfetti: 

Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak.

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