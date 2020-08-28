Fenerbahçe, 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın transferini resmen açıkladı. Sarı Lacivertli formayı giyen Enner Valencia, "Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.
Enner Valencia'dan transferinin ardından FB TV'de canlı yayına çıktı ve şu sözleri sarfetti:
Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1299384563190423552
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1299377973074722819