SON DAKİKA | Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip Vedat Muriç'in olası ayrılığına hazırlanıyor. Bizzat teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerin başında gelen Enner Valencia ile Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardı.

2017 yılında Meksika ekiplerirnden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki santrforun sözleşmesi sona erdi ve bonservisini eline aldı. Ekvadorlu yıldızın menajerliğini Ahmet Bulut'un üstlendiği bilinmekte.

30 yaşındaki santrafor geçen sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

TRT Spor





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