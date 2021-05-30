Son dakika! Fenerbahçe Emre Belözoğlu birlikteliğinde flaş gelişme

Fenerbahçe'de teknik adam konusunda tüm yollar Emre Belözoğlu'na çıkarken, Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısıyla bu ismi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Ali Koç, başkan adaylığını açıkladığı konuşmada, "Teknik adam konusunu ay sonunda açıklığa kavuşturacağız. Zaten takımın yüzde 70'i hazır. Eksik yerleri de tamamlayıp, çok iyi bir kadro kuracağız" demişti.

Transfer çalışmalarını sürdürüyor

Geçen sezonun son döneminde Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrası sportif direktörlükten teknik direktörlüğe geçiş yapan Belözoğlu'nun ise yine görevde kalacakmış gibi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi.

Başkan Ali Koç sözünün arkasında

Ayrıca Başkan Ali Koç'un yakın çevresine dediği, "Yeni bir risk almaya gerek yok. Bu sezon da takımı Emre Belözoğlu'na emanet etmemiz en doğru" sözünden de geri dönmeyeceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun







