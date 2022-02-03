Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'de gündem golcü transferi. Sarı-Lacivertli ekibin listesinde yer alan Diego Costa için flaş bir gelişme yaşandı.

Central da Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe golcü futbolcu Diego Costa'nın taleplerini kabul etti. Sarı-Lacivertli ekip ile tecrübeli yıldızın kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor.

Avrupa'ya dönmek istiyor

En son Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyen Diego Costa ile Corinthians'ın da ilgilendiği ancak futbolcunun bu ilgiye rağmen Avrupa'ya geri dönmek istediği belirtilenler arasında yer alıyor.

Antalyaspor ile anılmıştı

Kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea'de de forma giyen 33 yaşındaki yıldız ile Süper Lig 'den Antalyaspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu.

Yıldız futbolcu, Atletico Mineiro'da forma giydiği 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.



