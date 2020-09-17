SON DAKİKA | Fenerbahçe, Davide Santon'un peşinde

Son dakika haberi... Transferde Beşiktaş ve Başakşehir'in listesinde yer aldığı belirtilen Roma forması giyen Davide Santon için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.

17 Eylül 2020, Perşembe 16:12 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Davide Santon'un peşinde

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, bu kez Roma'dan Davide Santon için harekete geçti. TUTTOmercatoWEB'e göre Fenerbahçe; Başakşehir ve Beşiktaş'ın da transferi adıan girişimlerde bulunduğu Santon'u kadrosuna katmak istiyor. 

Erol Bulut'un bir bek takviyesi istemesi nedeniyle sağ bekte forma giyen Santon için harekete geçildiği aktarılmakta. Fenerbahçe'nin Santon için Roma ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Roma'nın 2018'de 9.5 milyon Euro karşılığında Inter'den kadrosuna kattığı Santon'un yeni sezonda forma şansı bulmakta zorlanması bekleniyor. 

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