Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, bu kez Roma'dan Davide Santon için harekete geçti. TUTTOmercatoWEB'e göre Fenerbahçe; Başakşehir ve Beşiktaş'ın da transferi adıan girişimlerde bulunduğu Santon'u kadrosuna katmak istiyor.

Erol Bulut'un bir bek takviyesi istemesi nedeniyle sağ bekte forma giyen Santon için harekete geçildiği aktarılmakta. Fenerbahçe'nin Santon için Roma ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Roma'nın 2018'de 9.5 milyon Euro karşılığında Inter'den kadrosuna kattığı Santon'un yeni sezonda forma şansı bulmakta zorlanması bekleniyor.