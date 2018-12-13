Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü’ne karşı alınan 3-1’lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu’nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.

Bu gelişmenin ardından şu an boşta bulunan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe KAP'a da bildirdi

Sarı-Lacivertli ekip, Cocu ile olan anlaşmanın sona erdirildiğini de borsaya bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.