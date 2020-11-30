SON DAKİKA | Fenerbahçe çifte şok yaşıyor! Perotti ve Ademi...

Fenerbahçe'ye derbi sonrası sakatlık şoku... Diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edilen Arjantinli yıldız Perotti'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ademi'de ise ikinci derece yırtık tespit edildi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."