Son dakika | Fenerbahçe bugün üç transfer birden açıklayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasının ardından acil durum ilan eden Fenerbahçe, dün Başkan Ali Koç önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Yüzde 15 aşım hakkıyla 177 milyon 573 bin 89 TL'lik limit ile bir anlamda transfer yolu kapanan sarı-lacivertliler, bundan sonra izlenecek yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yönetim, her konuda taraftara karşı şeffaf olma konusunda karar aldı.

TAHKİM'E BAŞVURU YAPILACAK

Sarı-lacivertliler ilk adım olarak Tahkim Kurulu'na başvuracak. Harcama limitinin hesaplanmasına dair itirazlar, kurula yapılacak başvuruda anlatılacak. Bunun dışında Kulüpler Birliği'nden harcama limitlerine ilişkin adım atılmasına yönelik talepte bulunulacak. Ligden düşmenin kaldırılması ve yabancı sayısı konularındaki gibi tüm kulüplerin ortak hareket etmesi istenecek.

İMZALAR PEŞ PEŞE GELECEK!

Fenerbahçe, transfer konusunda ise hazırladığı plana sadık kalacak. Öncelikle yeni teknik direktör Erol Bulut resmen açıklandı. Limit konusunda hem hukuksal hem de finansal tüm yollar zorlanacak. Limitler açıldıkça oyunculara lisans çıkarılacak. Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Sinan Gümüş ve Alpaslan Öztürk transferlerini bitirme aşamasına getirdi. Yurt dışından ise Diego Perotti ve Juan Jesus isimleri son noktada.

VEDAT MURİQİ İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, limit açılması için satılması ve elden çıkarılması planlanan oyuncularda şartları zorlayacak. Takımdan yüksek bedelle ayrılması beklenen ilk isim Vedat Muriqi olacak. Bunun dışında Zajc, Jailson, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Zanka, Frey, Tolgay, Alper gibi isimlerin gönderilmesiyle limit konusunda rahatlama sağlanacak.

MERT HAKAN'DAN MESAJ: LİMİT YOK!

Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın transferinin harcama limitine takılacağı öne sürülmüştü. Ancak oyuncu bu iddiaya sosyal medyadan yanıt verdi. İdman yaptığı bir videoyu paylaşan Mert Hakan, "Limitless (Limit yok)" notunu düştü ve taraftarlara mesaj gönderdi.

3 İMZA BİRDEN

Fenerbahçe bugün 3 transferi KAP'a bildirecek. 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş'a 4 yıllık imza attıracak olan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Gökhan Gönül ile 1+1, Trabzonspor ile sözleşmesini uzatmayan Çekyalı sol bek Filip Novak ile de 3 yıllık mukavele yapacak.