SON DAKİKA! Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında gelmesi için QPR ile anlaştığını açıkladı
Son dakika haberi... Gelecek sezon için Championship Queens Park Rangers ile Bright Osayi-Samuel için anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında gelmesi için yaptığı görüşleri sonuçlandırdı. Sarı lacivertliler, Osayi'yi devre arasında takıma kazandırdığını açıkladı.
Son dakika haberi... Gelecek sezon için Championship Queens Park Rangers ile Bright Osayi-Samuel için anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında gelmesi için yaptığı görüşleri sonuçlandırdı. Sarı lacivertliler, Osayi'yi ara transfer döneminde takıma kazandırdığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.
Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır.