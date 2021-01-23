Son dakika haberi... Gelecek sezon için Championship Queens Park Rangers ile Bright Osayi-Samuel için anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında gelmesi için yaptığı görüşleri sonuçlandırdı. Sarı lacivertliler, Osayi'yi ara transfer döneminde takıma kazandırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır.











