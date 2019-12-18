SON DAKİKA! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır!

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüney Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

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Süper Lig'de 16. hafta hakemleri;

20 Aralık Cuma

Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

21Aralık Cumartesi

15:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)

17:30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Göztepe - Galatasaray (Serkan Tokat)

22 Aralık Pazar

14:00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

16:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

23 Aralık Pazartesi

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

20:00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Hüseyin Göçek)