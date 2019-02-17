SON DAKİKA | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
23. HAFTA
22 Şubat Cuma
20:30 Göztepe - Trabzonspor
20:30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13:30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
24 Şubat Pazar
13:30 MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor
16:00 Atiker Konyaspor - İstiklal Mobilya Kayserispor
19:00 Galatasaray - Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
24. HAFTA
1 Mart Cuma
20:00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
16:00 İstiklal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor