SON DAKİKA | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

23. HAFTA

22 Şubat Cuma

20:30 Göztepe - Trabzonspor

20:30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13:30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

24 Şubat Pazar

13:30 MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor

16:00 Atiker Konyaspor - İstiklal Mobilya Kayserispor

19:00 Galatasaray - Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

24. HAFTA

1 Mart Cuma

20:00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor

16:00 İstiklal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor

20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor