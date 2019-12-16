Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi İddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları belli oldu.

16 Aralık 2019, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi İddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları belli oldu.

Oranlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla favori olduğu gözüküyor.

İşte derbi İddaa oranları

Fenerbahçe: 1.90

Beraberlik: 3.00

Beşiktaş: 2.55


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