Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi İddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları belli oldu.
Oranlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla favori olduğu gözüküyor.
İşte derbi İddaa oranları
Fenerbahçe: 1.90
Beraberlik: 3.00
Beşiktaş: 2.55
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları belli oldu.
Oranlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla favori olduğu gözüküyor.
İşte derbi İddaa oranları
Fenerbahçe: 1.90
Beraberlik: 3.00
Beşiktaş: 2.55
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