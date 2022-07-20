Anadolu Efes, öncesinde anlaşma sağladığı Achille Polonara'nın transferini resmen açıkladı. Sabah saatlerinde Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığını açıkladığı Achille Polonara, resmî olarak Anadolu Efes kadrosuna katıldı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada Achille Polonara ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Achille Polonara kimdir?

1991 doğumlu oyuncu 2.02 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

İtalya’nın Teramo Basket takımında yetişen ve 2009-10 sezonunda A takıma yükselen Polonara burada üç sezon forma giydi. 2012-13 sezonunda Varese’ye geçen başarılı oyuncu burada geçirdiği iki sezonun ardından 2014-15 sezonu başında bir başka İtalyan takımı Reggio Emilia’nın yolunu tuttu. Burada da üç sezon görev yaptıktan sonra Dinamo Sassari’ye transfer oldu ve üst üste iki sezon forma giydi. 2019-20 sezonu başında ilk yurt dışı deneyimi için İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımına transfer olan İtalyan oyuncu, burada geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko’ya transfer oldu.

2015 yılında Reggio Emilia ile İtalya Kupası sevinci yaşayan Polonara, 2018-19 sezonunda Dinamo Sassari ile FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşadı. Baskonia Vitoria Gasteiz’daki ilk sezonunda İspanya ACB Ligi şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon da Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Polonara, ayrıca 2011 yılında İspanya’nın Bilbao şehrinde düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda İtalya Milli Takımı ile ikincilik kürsüsüne çıktı.

Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon 20 maçta 25,52 dakika ortalama süre alan Achille Polonara, maç başına 9,95 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,95 asist ortalamaları ile mücadele etti.

EuroLeague’de ise 33 maçta 22,07 dakika ortalama süre alan Polonara, maç başına 7,8 sayı, 4,7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.