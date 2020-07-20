Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da değişim sürüyor. Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de Kostas Sloukas iel de yollar ayrılıyor.

Jonathan Garcia'nın haberine göre Yunanistan'a giden Sloukas'ın Fenerbahçe'den serbest bırakıldığının kısa sürede duyurulması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler tarafından yapılacak bu açıklama sonrası ise Sloukas, eski takımı Olympiacos ile 2+1 yıllık sözleşme imzlayacak.





Olympiacos ile daha önce 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Yunan oyuncu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve burada da 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşamıştı.