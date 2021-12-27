Son dakika | Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ertelendi!

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ertelendi. Real Madrid'de artan Covid-19 vakaları sonrası oynayabilecek durumda en az 8 oyuncunun kalmaması maçın ertelenmesine neden oldu.





Real Madrid'de son olarak Sergio Llull ve Jeffery Taylor'ın da Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Núñez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. İspanyol ekibinde iki hafta önce ise koç Pablo Laso ve Thomas Heurtel'in testleri pozitif sonuç vermişti.