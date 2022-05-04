Son dakika! Fenerbahçe Beko için Dimitris Itoudis iddiası

Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından THY Euroleague'de istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, koç Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıyor.

Total Baskt gr sitesinden Christos Harpidis'in haberine göre; sarı-lacivertli takım, Rusya VTB Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'yı çalıştıran Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Yunan koç gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracak. Bilindiği üzere, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 12. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım play-off bileti alamamıştı.







