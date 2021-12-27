Son dakika | Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak Pazar günü Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u konuk etmeye hazırlanıyordu. Fakat konuk ekipte artan Covid-19 vakaları nedeniyle karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Geride bıraktığımız hafta sonu Pınar Karşıyaka ile oynaması beklenen maç da Covid-19 kaynaklı ertelenen Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun karantinada olması nedeniyle önümüzdeki hafta sonu oynanması planlanan Fenerbahçe Beko maçı da ertelenmiş oldu.