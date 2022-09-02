Fenerbahçe , transfer döneminin son günlerinde santrfor için zamanla yarışıyor...
28 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle de anlaştı.
Batshuayi, Avrupa transferinin son saatlerinde Nottingham Forest ile anlaşmış ancak evrakların yetişmemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
Geçen sezon Süper Lig’de Beşiktaş ’ın formasını giyen Michy Batshuayi, 33 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
KAP'a bildirildi
Fenerbahçe, Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Chelsea FC ile görüşmelere başlanmıştır.
Beşiktaş'ta 14 gol attı
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Michy Batshuayi, 42 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.