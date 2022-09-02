Son dakika! Fenerbahçe Batshuayi ile anlaştı

Fenerbahçe , transfer döneminin son günlerinde santrfor için zamanla yarışıyor...

28 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle de büyük oranda uzlaşmaya vardı.

Yönetim, transferi gün içinde tamamlayıp UEFA listesine ekleyebilmek için büyük çaba harcıyor.

Batshuayi, Avrupa transferinin son saatlerinde Nottingham Forest ile anlaşmış ancak evrakların yetişmemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Geçen sezon Süper Lig’de Beşiktaş ’ın formasını giyen Michy Batshuayi, 33 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Chelsea ve Fenerbahçe arasında son detaylar konuşuluyor.