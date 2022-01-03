Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci kez Covid-19'a yakalandı. Fenerbahçe'den yapılan resmî açıklamada Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ali Koç'un geçtiğimiz yıl 6 Nisan 2021 tarihinde de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan resmî açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"

TFF'den Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.