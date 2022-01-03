Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Ali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin evde devam ettiği de belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci kez Covid-19'a yakalandı. Fenerbahçe'den yapılan resmî açıklamada Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ali Koç'un geçtiğimiz yıl 6 Nisan 2021 tarihinde de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan resmî açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız"
TFF'den Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı
TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.