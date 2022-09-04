Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, özellikle transferde yaşanan sürece değinirken forvet takviyesi konusunda geçilen aşamaları paylaştı. Batshuayi'nin transferindeki sürece de değinen Koç, Maxi Gomez ve Wout Weghorst'un da kendilerine önerildiklerini belirtti.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları:

'Arzuladığımız coşkuyu gördük'

"Maçı hocamız değerlendirir. Futbol adına değerlendirme yapacağım. Avrupa'da maçlar seyrediyoruz ve burada çalan faullerin yarısı çalınmıyor. Sürekli oyun duruyor. Futbol paydaşları olarak buna çözüm bulmamız lazım. Bir hakem geliyor kartlarında çok cömert. Başka bir hakem geliyor bugün gördüğünüz gibi... Crespo'yu resmen ezdiler maç boyunca ve bir tane kart görülmedi. Topu kaptıran yere düşüp hakeme bakıyor"





"Hem tribünlerde hem sahada özlediğimiz, arzuladığımız coşkuyu gördük"

'Tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum'

"Türkiye Futbol Federasyonu'na olan bana göre son derece garip saldırının, dün de Galatasaray Adası'na yapılan saldırının meczup kişiler tarafından yapılıp inşallah tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bu olayın açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanlığımız ve emniyet birimleri çok çabuk hareket ettiler. Allah razı olsun onlardan"

'Takımın en büyük rakibi kendi camiamız'

"4. haftayı bitirdik. Görüyorum ki 4 hafta sonra Fenerbahçe Futbol Takımı'nın en büyük rakibi kendi camiamız. Geçen hafta sanki lig bitmiş, şampiyon olamamışız gibi bir hava estiriliyor"

'Weghorst ve Maxi Gomez bize önerildi'

" Trabzonspor 'un bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar, golcü gelmeden gol atar falan... Weghorst da bize önerilmişti, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez, bize önerildi. Geçen pazar günü anlaştık. Valencia, bize 48 saat süre verdi. Hocamızı ikna edemedik. Salı günü devam etmeyeceğimizi belirttik. Kendilerine de sorabilirsiniz. Bu demek değildir ki Maxi Gomez kötü futbolcu. İyi futbolcu ki bu kadar bonservis bedelleri almış. Bizim hocamız bize uymaz dedi"

'Pivot santrfor profili hocamızın planlarında yok'

"Batshuayi, hocamıza verdiğimiz üç profilden biriydi. Neden beklediğimizi soruyorlar. Sizce 2.5, 2, 1 ay önde Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Hocamız; patlayıcı özelliği olan, hızlı, gol atan, asist yapan bir profil arıyor. Pivot santrfor profili, hocamızın planlarında olmayan bir profil ki Türkiye'de aslında iş yapan bir profil"

'Batshuayi'yi aradım'

"Hem Everton hem Nottingham Forest, Batshuayi için devreye girdi. Anlaşma da kulüple bizim yaptığımız gibi yapıldı. Ben oyuncuyu aradım. 'Sen ve menajerinle anlaşmadık. Sen yarı iştahla Fenerbahçe'ye gelmeye bakıyorsan biz yokuz' dedim. Başka bir alternatifimiz daha vardı onu da yapabilirdik. İngiltere'de transferin kapanmasına 6 saat falan vardı. 'Ben bavullarımı yapıyorum İstanbul'a gitmek için' dedi"

"Cristiano Ronaldo'nun Türkiye gelebileceğine inanmak gerçeklikten çok uzak"