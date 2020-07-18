Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Sarı-lacivertli kulübün 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı’ndaki 1907 Tribünü’nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kulüp kurucuları, kuruluştan buyana başkanlık ve yöneticilik yapanlardan, sporculardan, kulüp çalışanlarından, Yüksek Divan Kurulu ile kulüp üyelerinden vefat edenler, şehit ordu ve emniyet personeli ile Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra başkan Ali Koç kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Türk futbolunun içinde bulunduğu kriz, Fenerbahçe de buna dahil, Türkiye'nin demografisine baktığımız zaman altyapıdan sporcu yetiştirmemiz gerekiyor. 14 yabancı sayısı aşağı inince altyapıdan oyuncu gelecek diye bir garanti yok.

Altyapıdaki en büyük sorunlardan bir tanesi iyi hocalar gerekli. Tesisler gerekli. Yabancı sınırlamasına geleceğiz. 14 yabancı sınırını getirince altyapıdan oyuncu yetiştireceğiz diye bir durum yok. Son 10-15 yılda 11 kere değişmiş bir sistemden bahsediyoruz.

TFF'de Fenerbahçe'nin iyi temsil edilmediğine dair bir soru var. Biz seçilmeden önce, seçildikten sonra da TFF'nin kurullarıyla ilgili endişelerimizi, vereceği zararları defalarca dile getirdik. Dile getirmeye devam edeceğiz.

'Altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda pek başarılı değildik'

TFF'yle yaşadığımız sorunlar, disiplin kararları ve son dönemde bizimle kişiselleşmiş çekişmelerin fayda sağlamadığı ve F.Bahçe'ye zarar verdiğini görüyoruz. Oyunun kuralları er ya da geç değişecektir. Türk futbolu bundan sonra altyapıdan oyuncu çıkarmak zorunda. Zaman alacak ama zorundayız. Fenerbahçe son 10-15 yılda altyapıdan futbolcu çıkarma konusunda pek başarılı değil.

Ben yönetimde görev yaparken başka kulüpten bir yönetici, "Futbol öyle bir şey ki yönetici refleksiyle senden sonrakilerin başarısız olmasını istersin" dedi. Ben de, "Bu sizin camiaya has bir şey, bizim camiada böyle şey olmaz" demiştim. Yanıldığımı yaşayarak gördüm.

Şartnameye göre yayıncı kuruluşun yeni sezonda 3.1 milyar TL ödemesi gerekirken 1.7 milyar TL'ye kadar düşmek istiyorlar.

Fenerbahçe'nin A Takımı ile altyapı takımı arasındaki fiziki durum o kadar uzak ki, bir birlik ortamı yakalanamıyor. Arzu ettiğimiz altyapı başarısını yakalamak için tüm takımı bir arada tutmamız gerekiyor. Bunun için arazi işini halletmemiz gerekiyor ve bunda da çalışmalara başladık. Kaynak olarak da bazı iş adamları var bu tesislere adlarının verileceği...









Samandıra ile Dereağzı faaliyetlerini ortak bir alana taşıyabilmek istiyoruz. Akademi ile A takımın aynı havayı solumasını hedefliyoruz. Bunun için girişimlerimiz var, iyi de gidiyor. Yeter ki arazi işini halledelim. Bunu er ya da geç yapmak zorundayız.

Türk futbolunun gelişmesi, Avrupa ile aranın kapanması için devlet stratejisine ihtiyaç var. 1 kulüple olmaz, topyekün olması gerekiyor.

İlk 2 yılda yanlışlarımız, zaman kayıplarımız oldu. Çabalar göz ardı edilemez. Sabır diyorsunuz, ben de diyorum. İlk yıl bu kadar sıkıntılı geçmese daha fazla sabredebilirdik. İkinci yılımızda daha başarılı olmamız gerekir diyerek reformlar ya yavaşladı ya da ertelendi.

Şu 30 koli, bu 50 koli yardım yapmış diye isim verilirken pandemi süresince bizim yaptığımız yardımlar göz ardı edildi.

Transfer politikası

Tüm yabancılar için değil ama çoğu için kontrat için mücadele etmek, arma için mücadele etmenin önüne geçmektedir. Türk futbolcularda daha fazla aidiyet işlemek mümkün. Bunla beraber ekonomik şartlarımız her anlamda bizi kısıtlıyor. Bizim politikamız, Türkleştirmedir. 2 senedir düşündüğümüz, aktif bir şekilde planlamaya koyduğumuz politikadır. TFF'nin sürpriz bir şekilde bizle paylaştığı rakamlara baktığımız zaman daha fazla Türkleşmemiz gerekiyor.

TFF'ye gözdağı

TFF, devre arasında transfer yapmamamız için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu sene limit konusunda ne yapacaklarını bilmiyoruz ancak devre arasındaki gibi bir tutum olursa, tutumumuzun bu sefer farklı olacağını buradan herkes bilmeli.









'Aziz Yıldırım 3 Temmuz'da liderlik yaptı'

3 Temmuz tüm Fenerbahçelilerin kırmızı çizgisidir. Ülkemize kastedenler, 3 Temmuz'da sarı lacivert bir duvara çarpmıştır. Aziz Yıldırım, o dönemde kahramanca liderlik yapmıştır. Kendimizi korumak için bu örgütün tüm rüzgarı arkasına aldığı en heybetli, en ihtişamlı döneminde, yapayalnız kalmamıza rağmen bu örgütle başa çıkılmıştır. Daha sonra bu örgüte yönelik olan eleştirilerin de fitilini yakmıştır.

Aziz Yıldırım'a benim bir kırgınlığım yoktu yakın zamana kadar. 1 forma almış bir taraftarı bile omzumda taşırım. Aziz Yıldırım'ın benim için neler ifade ettiği bilinir. Kendisi 20 yıl başkanlık yapmış bir insandır. Benim sadece sevgim saygım olur. Hiç şüphe olmasın.

Aziz Yıldırım'a çağrı

Başkanımızla bir yerde kucaklaşabiliriz umarım. Onun desteğine çok ihtiyacımız vardı. Federasyona gidip geldi, görüşmeleri oldu. Biz o görüşmelerden hiç geri bildirim alamadık. Destek aldık mı onu da bilmiyorum. TFF başkanıyla olan yakın sohbetlerinde Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar dile getirildi mi bilmiyorum. Bize rehberlik yapacağı çok konu vardı. Biz hep varız, her zaman varız. Her türlü desteğe, öneriye, yönlendirmeye. Aziz Yıldırım, mali genel kurula gelip bazı açıklamalar yapacakmış. Umarım gelir. Hep istedim. Seçilmeden önce de hep istedim.

Bonservis açıklaması

Bazı oyuncularımızla ilgilenen, alaka gösteren kulüpler var. Ne kadar bonservis cephanemiz olacak bilemiyoruz. Bonservisi olmayan oyuncular sizi aldatmasın ama bir imza parası olayı var. Bonservis olarak UEFA'nın hesabına girmiyor ama bizim cebimizden çıkıyor.

Almanya'dan 18 yaşındaki bir oyuncuya 100 bin euro olsa bile harcamayalım" diyorlar. Ana hedefimiz, yaş ortalaması ve maaş bütçesini indirmek, omurgayı oluşturmak, Türklere odaklanmak, finansal sıkıntılardan dolayı bonservissiz oyunculara odaklanmak veya kiralamak.





İlgili Haberler Transferde Moussa Sow sürprizi!





Alex Fenerbahçe'de görev alacak mı?

Alex'in kariyer planlaması tıpkı futbolcuğu gibi... Çok zekice. Kariyer planlamasında da ilerde Fenerbahçe'nin başına gelmeme gibi bir durumu yok!

'Acilen yapılandırma şart'

Geldiğimiz noktada acilen bir yapılandırma yapmamız şart. Bu sektör batak ama sektörün bataktan çıkması doğru kurgulamayla son derece mümkün. Bu görevde olan insanlar da sosyal bir sorumluluk yerine getiriyorlar. Bu paraları cebimize atmıyoruz.

Bankalar, birçok sektörde borcu zarara atıyorlar. Demiyorum ki kredi borçları silinsin ama başka sektörlere gösterilen esneklik başka sektörlere de göstersinler. Ayrıca, UEFA'ya yeniden yapılandırma sözümüz var. UEFA'yla yazışıyoruz, 'Ne oldu, ne oldu' diye soruyorlar.

TFF'ye ağır eleştiri

Gelelim harcama limitlerine. Devre arasında çok uğraştı. Artılar yazdılar, başka yerlerden eksilttiler. Bizi transfer yapamaz hale getirdiler. UEFA da TFF'nin harcama limitinin içerisinde ana para ödemeyi anlamakta zorluk yaşıyor. Ana parayı ödeyemiyoruz. Bu yüzdendir ki ana paranın harcama limiti hesabında olmaması lazım. Yeniden yapılandırma yaparsak, ödeyemediğimiz ana parayı o limitin içinde tutmamız lazım. Sözlerimi dikkatli seçmek istiyorum. Keşke yanlış olsaydı, keşke tahmin ettiğimiz gibi olmasaydı ama sürdürelemez durum var. İşin adaleti açısından. Hem saha içi, hem saha dışı.

Semih Bey ve ben, kişisel bir mevzu olan 2010/11 şampiyonluğu konusunda TFF başkanıyla ters düştük, polemiğe girdik. Ceza aldık. Bir maçta olaylar yaşandı. Küfür, kıyamet, hakaret, sahaya inmeler. Federasyondan yazılar, açıkça yapılan demeçler, federasyon içerisinde yapılanma, örgüt, paralel. Federasyon içerisinden önemli kişiler işaret edilerek bazı sözler. Kovid talimatları içerisinde birinin elini sıkmak için sahay girseniz 60 gün ceza alıyorsunuz. Olaylara verilen cezalara baktığınız zaman nokta satır başı. Adaletsizliğin normalleştirilmesi budur. Biz 3 kişi maske takmadığımız zaman 25 bin, küfür kıyamet 25-26 bin.

Başkaları ceza alsın demiyoruz ama hakkımızı korumamız lazım. Milyonların önünde cereyan eden bir olay halının altına süpürüldü. İşine geldi mi böyle ceza, gelmedi mi böyle ceza. Kardeşim size içinizde örgüt var diyor. Çıkıp açıklayacaksınız bunu.

Yayıncı kuruluş sıkıntısı

Yayıncı kuruluş sıkıntı var diyor. Paydaşlar her daim aynı gemide diyorum ama yayıncıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Nasıl yeni sezona hazırlanılacak bilemiyoruz. Bundan sonraki toplantılara kulüpler de girecek. Federasyon ilk toplantıya bizi almadı.

Yabancı kuralı eleştirisi

İnşallah yeni yabancı oyuncu kısıtlaması kararından dönülür. Federasyon ile ligin paydaşları arasında bir kopukluk var. Bu böyle gitmez. 11 yabancı oynatmak yanlış diyorlar, bu kadar genç ülkede yanlıştır, katılıyorum. Böyle kardeşim, biz karar verdik, uygulayın, istişaresiz böyle olmaz. Tüm paydaşlar bir çalıştay yapar, sürdürülebilir gerçekçi bir model oluşturulur. Transfere 2-3 hafta kala böyle olmaz.

TFF ile bir sıkıntı yaşadık. Yalan değil. Hakem hatalarından, harcama limitlerinden, genel muameleden. Her ziyaretimiz basın malzemesi edildi. 2010/11 şampiyonu kimdir, kim değildir sıkıntıları yaşadık. Bizim camiamız için üzücü. Böyle olmamalıydı.

Bu federasyon, Türk futboluna ne kadar fayda sağlayabilir şüphelerim var. Bir gün 2. Lig, 3. Lig oynanacak deniyor. Sonra oynanmayacak deniyor, kulüpler ayağa kalkıyor. Sürdürülebilir yönetim değil. İnşallah bu ortam bir an önce son bulur.

Max Kruse olayına açıklık getirdi

Max Kruse konusu mahkemede. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak! Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi.

Maaş sistemini açıkladı

Futbolcular için formül geliştirdik. Pandemi döneminde maaşınızın yarısını alın, yıllık maaşınızın 15'i oluyor. Ya da bir denetim firması tutalım. O belirlesin. Oyuncular da 1-2 kişi dışında destek verdiler. Onlarınki teknik. Hemen kampanya başlatmayın. Reddeden yok.

Hakemi de yenecek sistem kuracaksınız diyorsunuz, demek kolay. Sistem bu sezon hiç bu kadar garip olmamıştı. İlk biz dile getirdik, ocak ayında. Başkaları da gelecek dedik, geldiler. Mazeret üretmek için söylemiyorum.

'Bazı şeyleri tecrübe ile anlıyoruz'

Sol bekte yanlış yaptık. Hasan Ali ile sezon geçer dedik. Devre arası sorunumuzu gidermek istedik, ona da müsaade etmediler. Devre arasında 1-2 transferle bu takım bambaşka bir noktaya gelebilirdi. Dersler aldık. Bazı şeyleri tecrübe ederek öğreniyorsunuz.