Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda Mahkemenin Verdiği Beraat Kararını Onamasıyla ilgili FBTV’de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları...

"Kararı sevinçle karşılıyoruz"

Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu, büyük bir sevinçle karşılıyoruz.

"Fenerbahçe yalnız bırakıldı"

Her zaman haklıyız dedik ama bu süreci buraya getirene kadar büyük bir mücadele verdik. Bugün, hukuksuzluğa karşı, hukukun galip geldiği bir gündür. Hakkı yenenler, kazanmıştır. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Fenerbahçe, o günlerde çok yalnız bırakıldı. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu.

"Bu camia büyük mücadele verdi"

Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7'den 77'ye müthiş bir mücadele verdi. Bu camia Silivri'sinden Çağlayan'ına, sokaklardan stadyumlara her yerde mücadele verdi. Dayak yedi, gaz yedi, aşağılandı ama hiçbir zaman yılmadı ve geri dönmedi. Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık. Bazı kesimler artık karar vermeli. Devletimizden yana mısınız, terör örgütünün yanında mısınız?

"Allah kimseye yaşatmasın"

Fırtınalar, tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler. Bizde de aslında bu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız içiniz rahat olsun biz Fenerbahçe olarak gerekeni yapacağız. Allah bir daha hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bu durumu yaşatmasın.

"Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun"

Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır... Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Şekip Mosturoğlu'na, Sayın İlhan Ekşioğlu'na, Sayın Tamer Yelkovan'a, Sayın Cemil Turan'a ve diğer 16 kişiye geçmiş olsun diyorum.

"Şimdi hesap zamanı"

Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde yer alacaktır. Diğer kulüplerin de bize teşekkür etmesi gerekebilir... Çünkü o dönemde bizimle başlayan Türk futbolunu dizayn etme süreci, eğer başarılı olsaydı diğer kulüplere de sirayet edecekti. Fenerbahçe neler çekti ama... Şimdi bunu yapanlar da çekecek. Hukuk olarak bitti, ama hesap olarak devam ediyor. Şimdi hesap zamanı.

"Kupa bizimdi, bizim olmaya devam edecek"

Bu kupa zaten bizimdi. Bizim olmaya da devam edecek. Dinimizde en büyük günah fitne fesattır. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim.

"Memleket elden gidiyordu"

3 Temmuz meselesine futbol gözüyle bakmayalım. Memleket elden gidiyordu. Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum... Zararlarımızın tazmini için gereken neyse yapacağız.



