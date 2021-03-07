Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, O Anın Hikayesi'nde Tuğba Dural'ın sorularını yanıtladı. Başkan adaylığı ile ilgili soruya cevap veren Ali Koç, ''2006'da girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Bu seçim döneminde ne olacağını kendim açısından bilmiyorum. Ben olayım, olmayayım, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın. Ne kadar çok aday, o kadar iyi. Benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak." dedi. Ali Koç, gündeme dair birçok konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Hepsi dizayn edilmişti. Çok kanıma dokunmuştu'

''Yıl 2006. Fenerbahçe, Aziz Başkan önderliğinde, Christoph Daum'un hoca olduğu bir dönemde, üst üste 3. şampiyonluğa çok yakınken, Denizli'de bir maç yaşandı. O maç bugün yaşansa, o şekilde bitirilemezdi. 14 defa maç durdu. Hepsi dizayn edilmişti. Çok kanıma dokunmuştu.''





'Aziz Başkan bana "Yönetime girer misin?" dedi'

''O maç bitti, biz hastaneye gittik eşimle, sabah da kızım Leyla doğdu. Şampiyonluğun gittiğinde değilim, bize yaşatılan konudayım. Bir yöneticimizin kızının düğünü, Aziz Başkan bana "Yönetime girer misin?" dedi. Kanıma da dokunmuş, hiç düşünmeden "Evet" dedim.''

'Bazen özür dilemek, izin almaktan daha kolaydır'

''Bizim aile geleneğimizde böyle bir şey yok. Babayla, anayla, kardeşlerle istişare edersin. Büyükler, karım. Evet dedim ve ailemde kimseye söylemedim. Her zaman söylediğim gibi, bazen özür dilemek, izin almaktan daha kolaydır. Pazar sabahı bir uyanıyorlar, yönetimdeyim.''

'3 Temmuz'un bize verdiği maddi manevi zararlar devam ediyor'

''2012-2015 arası inişli çıkışlı bir dönem yaşadık. 3 Temmuz'un bize verdiği maddi manevi zararlar devam ediyor. Yönetimsel yapılan yanlışlıklar. Benim ve Aziz Başkan arasında yaşanan bazı sebeplerden dolayı aday olmaya karar verdim ve seçimi kazandım.''





'Müthiş kadromuz dağıldı'

''Niang, Lugano, Andre Santos, Emenike, Güiza, bazı Türkler. Müthiş kadromuz dağıldı. Tapeler veriliyor, bize saldırılıyor. Bugün TV'lere çıkıp, o günü unutan, bu işin şakşakçılığını yapanlarla er ya da geç, bu camia hesaplaşacaktır. Lamı cimi yok.''

'Türkiye'de bir kalecinin en çok zaman geçirdiği maçtır'

''2012'de oyuncular bir şekilde son maça kadar getirdiler şampiyonluk şansını. Bu son maç burada Galatasaray ile oynuyoruz, garip bir maçtı. Belki de Türkiye tarihinin en çok duran maçlarından biridir, belki de Türkiye'de bir kalecinin en çok zaman geçirdiği maçtır.''

'12 Mayıs da bir FETÖ kumpasıdır'

''0-0 bitince şampiyonluğu kaybediyoruz. O ana kadar her şey normal. Fakat ondan sonra ne olduysa, o da çıkacak, 12 Mayıs da bir FETÖ kumpasıdır. Çünkü olaylar maçtan önce başlıyor. Müthiş bir gaz kokusu var statın etrafında.''





'Galatasaray takımının etrafını polisler sardı'

''Maç bitince polisler, Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için, Galatasaray takımının etrafını polisler sardı, onlar da kendilerine göre kutlama yapıyorlar, kalkanlarla seyircileri tahrik etmeye başladılar. Müthiş gaz sıkılıyor. Sahaya indim. Seyirciyi sahaya indirdiler. O süreçte rakip takım Galatasaray, öyle söylemlerde bulundu ki, iki çok önemli camia arasında yıllarca onarılamayacak bir tahribat yarattılar. Sağolsunlar.''

'Yani en acılı günlerden bir tanesidir'

''Sonra polisler çekildiler, soyunma odalarına doğru, stattan ayrılıyor gibi. Daha fazla seyirci indi. Sonra bir daha yüklendiler seyircilere. Yani en acılı günlerden bir tanesidir.''

'FETÖ Türk futbolunun hala içindedir'

''FETÖ aynen Türk futbolunun hala içindedir. Göreceksiniz yakın zamanda, çok yeni şeyler çıkacak. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Sosyal kaos yarattı burada yaşananlar. Kardeşi, kardeşe kırdırdılar. Şampiyonluk gittiği için değil, bize yapılanlardan dolayı.''





'Otobüsümüz kurşunlandı!'

''Bir de 4 Nisan yaşadık. Otobüsümüz kurşunlandı. Allah korusun, o viyadükten düşseydi, belki de dünya spor tarihinin en acı olaylarından biri yaşanacaktı. Tekrar çağrı yapıyorum hem 4 Nisan'ı aydınlatın, hem de 12 Mayıs'ın nasıl olduğunu...''

'Evdekiler biraz arıza çıkartmaya başladı'

''3 senede çok şey yaşadık. Tahminlerin ötesinde sıkıntılar yaşadık, hiç beklemediğimiz başarısızlıklar yaşadık. Çok büyük fedakarlıklar yaparken... 2006'da kimseye sormadık, bu sefer evdekiler biraz arıza çıkartmaya başladı. Köprünün altından çok su akar.''

'Türkiye bu işten çok daha uzak'

''Benim taşıdığım zihniyet, ilkeler, yapıcı rekabet, saha dışında çıkarlarımız için beraber hareket edelim, gösteriyor ki daha Türkiye bu işten çok daha uzak. Türkiye'nin o noktalara gelmesi zaman alacak.''





'Bu kokuşmuş, çürümüş yapının değişmesi zaman alacak'

''Bu ciddi bir maddi manevi fedakarlık gerektiren bir iş, bir de istediğiniz başarılar gelmeyince, karşılığı olmayınca da soru işaretleri kafanıza koyduğunuz bir iş. Bu kokuşmuş, çürümüş yapının değişmesi biraz zaman alacak.''

'Birden çok aday olursa, Fenerbahçe kazanır'

''Özetlemek gerekirse, ben bu seçim döneminde ne olacağını kendim açısından bilmiyorum. Şunu da tekrar ediyorum, lütfen Fenerbahçe'ye aday olacak insanlar bir an önce çıksın. Ben olayım, olmayayım. Ne kadar çok aday, o kadar çok fayda. Burada tekrar söz veriyorum, benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak. Televizyon, radyo ve tesislerimizde, benim ne imkanım olacaksa, diğer adayların da aynı imkanı olacak. Biz hep dışlanmıştık. Birden çok aday olursa, Fenerbahçe kazanır.''

'Sosyal medyayı çok takmıyorum ama çok takanlar var'

''Taraftarlarımızın şunu bilmeleri lazım. Futbol, futbol değildir bu ülkede. Saha dışında çok şey oluyor. Zaten futbolu yakından takip edenler bunu biliyor. Ben sosyal medyayı çok takmıyorum ama çok takanlar var, futbolcularımız takıyor, çalışanlarımız takıyor.''





'Erol hocayı yerden yere vuruyorlardı...'

''Düne kadar Erol hocayı yerden yere vuruyorlardı, Trabzonspor maçından sonra ne kadar büyük hocaymışsın diyorlar. Orta yolu bulmamız lazım. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, biz dış faktörlerle mücadele ederken, bir de sizle mücadele etmek zorunda kalmayalım.''

'Tenkit edecekseniz beni edin'

''Bir maç sonucuyla ne şampiyonluk havasına girsinler, kötü bir maç sonrası karaları bağlamasınlar. Tenkit edecekseniz beni edin, futbolcular etkileniyorlar, genç insanlar, ne yazık ki sosyal medyada fazla vakit geçiriyorlar.''

'Bir bizim camiamızın dışında olan troll'ler var'

''Sosyal medyanın gazına gelmeyin. Sizi kuran troll'ler var. İki tür troll var. Bir bizim camiamızın dışında olan troll'ler var. Bir de art niyetli kendi camiamızın içinde. Gündemleri tamamen Fenerbahçe'nin dışında olan insanlar var. Başta hocamız olmak üzere, futbol takımımız ve diğer branşları desteklemenizi rica ediyorum. İnşallah yolun sonu güzel olur.''

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