Son dakika - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ödül töreninde konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü" töreninde konuştu. Ali Koç, "Bu ödül, Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkes için gurur nişanesidir." dedi.





Ali Koç açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Bu bayrağın 2 sene burada dalgalanacak olması çok büyük bir gurur meselesidir. Fenerbahçe, bir spor kulübüdür. Hatta Fenerbahçe, bir spor kulübünden de ötedir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür.

Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, kimin onun ilkeleri doğrultusunda gittiğidir önemli olan. Bu konuda herkesle yarışmaya her zaman hazırız.28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu.

Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesinin ve ülke coğrafyasında ayak izinin bu denli büyük oluşu kuruluşundan beri pek çok branşta on binlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete kendini adamış olmasıdır."