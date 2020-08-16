Son dakika haberi... Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürerken forvete yapılacak takviye için bizzat başkan Ali Koç devreye girdi. Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirirken bu görüşmede Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin de yer aldıkları aktaıldı.