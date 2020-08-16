SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam transferi için devrede
Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Mame Thiam için başkan Ali Koç'un bizzat devreye girerek oyuncu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürerken forvete yapılacak takviye için bizzat başkan Ali Koç devreye girdi. Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirirken bu görüşmede Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin de yer aldıkları aktaıldı.