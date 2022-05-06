Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor (CANLI)

Süper Lig 'de Trabzonspor 'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tribünde açılan pankartla ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün bir basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen toplantıda Sarı Lacivertli kulübün başkanı oldukça önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

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Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor. Fenerbahçe sadece kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın, bu örgütten kurtulması için de mücadele vermiştir' diyor."

"Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır."

Trabzonsporlu yöneticilere seslendi

"Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz, 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım. 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın."