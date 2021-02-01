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Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! İsmail Yüksek Adana Demirspor'a kiraladı

Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, 1999 doğumlu orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiraladığını açıkladı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! İsmail Yüksek Adana Demirspor'a kiraladı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sezon başı Gölcükspor'dan transfer edilen ve kiralık olarak Balıkesirspor'a gönderilen İsmail Yüksek, Erol Bulut'un talebi sonrası geri çağrılmıştı. Fenerbahçe, orta sahada forma şansı bulması zor olan İsmail Yüksek'i yeniden kiralık olarak gönderdi.

Sarı Lacivertli ekip, 1999 doğumlu orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını duyurdu. İsmail Yüksek, TFF 1. Lig'in ilk devresinde Balıkesirspor'la çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.


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