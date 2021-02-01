Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sezon başı Gölcükspor'dan transfer edilen ve kiralık olarak Balıkesirspor'a gönderilen İsmail Yüksek, Erol Bulut'un talebi sonrası geri çağrılmıştı. Fenerbahçe, orta sahada forma şansı bulması zor olan İsmail Yüksek'i yeniden kiralık olarak gönderdi.

Sarı Lacivertli ekip, 1999 doğumlu orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiralandığını duyurdu. İsmail Yüksek, TFF 1. Lig'in ilk devresinde Balıkesirspor'la çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.





İlgili Haberler Fenerbahçe transferleri yaptı, taraftar etkileşim rekoru kırdı







