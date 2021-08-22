Yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe , Süper Lig 'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarına kavuşacağı ilk lig maçında kayıp yaşamak istemiyor. Göztepe beraberliği ile lige giriş yapan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

VAR hakemi belli oldu

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi de açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamada Fırat Aydınus'un görev yapacağı belirtildi.

Orta hakem: Halil Umut Meler

Yardımcıları: İlker Takpak, Kamil Çetin

4. Hakem: Emre Kargın

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Yakup Özhan