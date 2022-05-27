Fenerbahçe sonunda yeni hocasına kavuşuyor. Süper Lig 'in 2. sırada bitirerek gelecek sezon için Devler Ligi biletini kapan Fenerbahçe teknik direktör belirsizliğine de son vermek üzere.

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe uzun süredir gündeminde Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Portekizli hoca ile her konuda anlaşmaya vardı.

67 yaşındaki çalıştırıcının, gelecek hafta İstanbul'da olacağı ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Başkan Ali Koç'tan Jorge Jesus sözleri

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör adaylarıyla ilgili, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. İsmail Kartal ya da Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarımız yine mutsuz olacak. Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var, 2.5 aydır takım üzerinde çalışıyor." sözlerini dile getirmişti.

Ali Koç ayrıca Pazartesi gününe kadar yeni hocanın açıklanacağını da sözlerine eklemişti.

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.

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