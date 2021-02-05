Fenerbahçe altyapısından yetişen Sarper David Mutaf’ın yeni adresi İspanya... Gran Canaria, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyun kurucunun alt yaş gruplarındaki başarılarından bahsedildi ve ilk etapta Gabi Alonso’nun liderliğinde LEB Plata takımında çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

1,97 boyundaki solak oyuncu, geçen yaz University of Minnesota ile anlaşmıştı. 2006-2013 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Can Maxim Mutaf'ın kardeşi olan Sarper David, NCAA kariyeri sonrası İspanya'da boy gösterecek.





Sarper David, 2018 yazında U18 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Milli Takımımız'a 11 sayı, 3,4 ribaund ortalamaları ile destek vermiş ve performansıyla göz doldurmuştu.







