Son dakika! Fenerbahçe Alpaslan Öztürk transferini bitirmek istiyor

Fenerbahçe, bu sezonun devre arasında savunmadaki sıkıntıyı çözmek adına Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ü kadroya katmaya çalışmış ancak bu transferi gerçekleştirememişti. Geçtiğimiz hafta sonu Kanarya’nın, Göztepe’yi 2-1 yendiği mücadelede konuk ekipte Alpaslan, gösterdiği performansla sahanın en iyileri arasında yer alırken, Fenerbahçe’nin dikkatini bir kez daha çekti. Alınan bilgiye göre Alpaslan için İzmir ekibinin kapısının bir kez daha çalınması bekleniyor.

Sözleşmesi 2021’de sona erecek olan deneyimli oyuncunun uygun bir bonservis bedeliyle alınması konuşuluyor. Alpaslan’ın da Türkiye’nin en büyük camialarından biri olan Fener’bahçe’de oynamak adına gerekli fedakârlığı yapmaya hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yusuf Dursun



