Fenerbahçe , Alanyaspor 'un başarılı futbolcusu Efecan Karacan'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli ekip, hem Alanyaspor cephesiyle, hem de Efecan Karaca ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kendisini 2.5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imzasını atacak. Anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Yakup Çınar