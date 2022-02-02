Son Dakika | Fenerbahçe, Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'yı transfer etti
Fenerbahçe için flaş bir son dakika haberi... Fenerbahçe, Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karacan'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Efecan Karaca transferi, gün içinde Ozan Tufan'ın ardından Fenerbahçe'nin ikinci transfer hamlesi oldu.
Fenerbahçe , Alanyaspor 'un başarılı futbolcusu Efecan Karacan'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli ekip, hem Alanyaspor cephesiyle, hem de Efecan Karaca ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, kendisini 2.5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imzasını atacak. Anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.
Yakup Çınar