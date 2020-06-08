Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri teknik direktörün kim olacağı. Sarı Lacivertliler bu yönde çalışmalarını sürdürürken, bir son dakika gelişmesi geldi. Fenerbahçe'nin kalan 8 haftada takımı Tahir Karapınar'a etti. Tahir Karapınar’ın isminin Emre Belözoğlu’nun önerisiyle gündeme geldiği iddia edilmişti. Pro Lisans sahibi olan Tahir Karapınar'ın kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak ve sezon sonunda da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek. Resmi açıklama kulüpten geldi ve ""Tahir Karapınar, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" ifadeleri kullanıldı. Heyecanla Süper Lig'in başlamasını bekleyen Fenerbahçe taraftarı, bu son dakika gelişmesinin ardından Tahir Karapınar'ın kim olduğunu ve kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı.

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

2004 yılında efsane olduğu Altay'da antrenörlük hayatına başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı.

2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı.

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Mehmet Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak teknik ekibe geri dönmüştü. UEFA A Lisans sahibi olan 42 yaşındaki antrenörün, bu nedenle Fenerbahçe’nin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma hakkı bulunmuyor.

Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan sarı-lacivertliler, 12 Haziran’da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.

Kulübün bünyesinde altyapı koordinatörü olarak çalışan Serdar Dayat’ın "Pro Lisansı" bulunuyor fakat bu durum, Yanal ayrıldıktan sonra tercih edilmemiş ve ardından koronavirüs süreci başladığı için teknik direktör konusu askıda kalmıştı.

UEFA-Pro Lisans sahibi olan Tahir Karapınar'ın kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor. Fenerbahçe, salgın sürecinin ardından başlayacak ligde ilk maçını Ülker Stadı’nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacak.