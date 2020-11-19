Son dakika | Fenerbahçe açıkladı: 1 oyuncu daha korona pozitif!

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir.

Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.







