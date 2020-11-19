Son dakika | Fenerbahçe açıkladı: 1 oyuncu daha korona pozitif!
Son dakika Fenerbahçe ve koronavirüs haberi... Fenerbahçe Kulübü bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia'nın da son testi pozitif çıkmıştı. Böylece Sarı Lacivertliler'de toplam sayı 2 oldu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir.
Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.