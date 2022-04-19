Son dakika! Fenerbahçe Aboubakar transferi için harekete geçti

Vincent Aboubakar yeniden Türkiye'ye dönüyor. Beşiktaş ile çok başarı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon yaşanan çifte kupalı şampiyonlukta etkisi muazzam olan Kamerunlu golcü Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.

VINCENT ABOUBAKAR'A FENERBAHÇE TALİP OLDU

Suudi basını Al Nassr'dan ayrılıp, Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Kamerunlu golcünün Fenerbahçe ile görüştüğünü iddia etti. Yeni sezon için üst düzey bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'nin gündemine Vincent Aboubakar geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Kamerunlu yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.

Sarı-Lacivertli Yönetim de oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçip geçmeyeceğine karar verecek.

VINCENT ABOUBAKAR'IN KARNESİ

30 yaşındaki futbolcu, ocak-şubat aylarında oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerun'la 3. oldu hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı.

Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Vincent Aboubakar, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta bin 611 dakika sahada kaldı. Bu süre 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.(Akşam)