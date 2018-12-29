  • Haberler
  • Fenerbahçe
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affettiğini açıkladı

SON DAKİKA! Fenerbahçe Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affettiğini açıkladı

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler aylardır kadro dışı olan Aatif ile Dirar’ın, Antalya’daki devre arası kampına katılacağını resmen açıkladı.

29 Aralık 2018, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Fenerbahçe Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affettiğini açıkladı

Ersun Yanal göreve geldikten sonra en çok merak edilen konulardan biri de kadro dışı oyuncuların geleceğiydi... Ligin ilk yarısının bitmesiyle bu konuda karar verildi. Ersun hoca, aylardır takımdan uzak kalan Aatif ve Dirar’ın ikinci yarıda katkı sağlayabileceğini söylerken, sportif direktör Damien Comolli hemen harekete geçti.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Aatif ve Nabil Dirar'ın affedildiğini resmen açıkladı.

İşte resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.

Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.

Rize maçından sonra...

Ligin 3. haftasında Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe Yönetimi, Aatif ve Dirar’ı kadro dışı bırakmıştı. Bu oyunculara ek olarak kaptan Volkan Demirel de takımdan uzaklaştırılmıştı.

Yusuf Dursun

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.