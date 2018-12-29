Ersun Yanal göreve geldikten sonra en çok merak edilen konulardan biri de kadro dışı oyuncuların geleceğiydi... Ligin ilk yarısının bitmesiyle bu konuda karar verildi. Ersun hoca, aylardır takımdan uzak kalan Aatif ve Dirar’ın ikinci yarıda katkı sağlayabileceğini söylerken, sportif direktör Damien Comolli hemen harekete geçti.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Aatif ve Nabil Dirar'ın affedildiğini resmen açıkladı.

İşte resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir.

Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir.

Rize maçından sonra...

Ligin 3. haftasında Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe Yönetimi, Aatif ve Dirar’ı kadro dışı bırakmıştı. Bu oyunculara ek olarak kaptan Volkan Demirel de takımdan uzaklaştırılmıştı.

Yusuf Dursun