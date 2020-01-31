Son dakika! Fenerbahçe 5 ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe transferin gününde sıcak saatler yaşadı. Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiralayan Fenerbahçe, genç futbolcuları hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı Lacivertli ekip, Cebrail Akbulut'un Zonguldak Kömürspor'a, Okan Turp'un Bandırmaspor'a, Barış Alıcı'nın ise Westerlo’ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Ayrıca Yusuf Mert Tunç'un Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter'in ise İstanbulspor’a geri alma opsiyonuyla transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldakspor’a, Okan Turp TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo’ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır.

Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur.