SON DAKİKA! Fenerbahçe 2 yıldız ile masaya oturuyor

Sarı-Lacivertliler iç transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar ile anlaşma sağlanmış, kontratı 2022’ye kadar uzatılmıştı. Ardından sezonun flaş ismi olan, Leicester ve Crystal Palace’ın takibindeki Ozan Tufan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Gözler, mukavelesi sona erecek diğer isimlere çevrildi. Yönetimin sıradaki hedefi, 2012’den beri Sarı-Lacivertli formayı giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım ile geçen sezon Galatasaray’dan transfer edilen Tolga Ciğerci. Bu isimlerle de kısa sürede anlaşma sağlanması muhtemel.

Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile 3, Tolga ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontratı sona erecek bir diğer önemli isim Emre Belözoğlu’nun durumu ise kariyeriyle ilgili vereceği karara bağlı. Emre jübile yapmak isterse, teknik ya da idari kadroda yer alacak. Kaptan, futbol hayatına devam etmeyi tercih ederse, 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

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