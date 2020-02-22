SON DAKİKA! Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Elit U19 Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray 'ı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde konuk etti.

Galatasaray, 30. dakikada Atalay Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe 51. dakikada Muhammed Gümüşkaya'yla eşitliği yakaladı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Yunus Akgün takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 89. dakikada ilk golün sahibi Atalay Yıldırım bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi: 1-3.