SON DAKİKA! Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Elit U19 Ligi 23. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Yunus Akgün ve Atalay Yıldırım (2) atarken sarı lacivertlilerin tek golü Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.
Elit U19 Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray 'ı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde konuk etti.
Galatasaray, 30. dakikada Atalay Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Fenerbahçe 51. dakikada Muhammed Gümüşkaya'yla eşitliği yakaladı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Yunus Akgün takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 89. dakikada ilk golün sahibi Atalay Yıldırım bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi: 1-3.