Palmeiras ile sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcu kulübünden ayrıldı. Brezilya'da birçok talibi bulunan Felipe Melo için zaman zaman Galatasaray iddiaları da geçiyordu ancak oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etmeye karar verdi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'nin başkanı Mario Bittencourt, 2021 Brezilya Ödül Töreni'nde serbest konumda bulunan Felipe Melo ile anlaştıklarını açıkladı.

Bittencourt, 37 yaşındaki yıldızı pazartesi günü duyuracaklarını söyledi.

"Felipe'yi 2021'in başında da istemiştik" diyen başkan, "O muhteşem ve kazanan bir oyuncu. Libertadores'te rekabet edecek oyuncular istiyorduk. Melo 2 kez kazandı ve dünyanın en büyük takımlarda oynadı." şeklinde konuştu.

NTV Spor







