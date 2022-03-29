Son dakika! Feghouli sakatlandı

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin genel kurulda idari yönden ibra edilmesinin ardından seçime gidecek olan Galatasaray 'da futbol takımı ligin 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı kırmızılı takımda kritik Karagümrük maçı öncesinde takımın tecrübeli ismi Sofiane Feghouli'den moralleri bozan bir haber geldi.

Feghouli milli takım kampında sakatlandı

Cezayir'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile oynayacağı karşılaşma için milli takım kampında bulunan 32 yaşındaki futbolcu sakatlandı.

Antrenmanda yer almadı

Afrika basınında çıkan haberlere göre; sakatlanan Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı'nın dün yaptığı antrenmana katılmadı.

Durumu belirsiz

Haberde, Feghouli'nin sakatlığına dair net bir bilgi verilmezken, tecrübeli yıldızın Cezayir - Kamerun maçında forma giyip giymeyeceğinin de henüz netlik kazanmadığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin devam ettiği kaydedildi.