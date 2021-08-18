UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'nin kadrosu belli oldu. UEFA'ya sunulan listede bazı oyuncular yer almıyor. Nedeni ise FFP al-sat dengesinde şu an için artıda olunmaması. Kim Min Jae, Dimitris Pelkas, Burak Kapacak ve Mbwana Samatta, UEFA’ya bildirilen Avrupa Ligi oyuncu listesinde bu nedenle yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan







