Sarı-Kırmızılılar'da sezon ortasından bu yana yaşanan kriz devam ediyor... Başkan Mustafa Cengiz'in son basın toplantısı, ardından Fatih Terim'in sosyal medya hesabından verdiği yanıt sonrasında Saray karıştı. Terim'in geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli hocaya da İtalya'dan ciddi bir teklifin olduğu öğrenildi. 2000-01 sezonunda çalıştırdığı Fiorentina'nın, Giuseppe Iachini'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna yeniden başarılı hocayı oturtmak istediği kaydedildi. Ancak Fatih Terim'in şu anda tekliflerle ilgilenmediği ve öncelik verdiği Galatasaray'daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Ekibi dağılıyor!

Yapılacak başkanlık seçiminin ardından göreve devam edecek gibi çalışmalarını yürüten Terim'in ekibinin de dağılması bekleniyor. Uzun yıllardır yardımcılıklarını yapan Levent Şahin ile Ümit Davala'nın artık bireysel olarak bir takım devralmak ve 1. adam olmak istedikleri öğrenildi. Önceki sezon futbol kariyerini noktalayan Selçuk İnan'ın da Adanaspor'un başına geçmesi gündemde. Böylece deneyimli çalıştırıcı, göreve devam etmesi durumunda kendisine yeni bir ekip kuracak. Eski ekipten Riera ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, Terim'le yola devam edecek.