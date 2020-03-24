Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam saatlerinde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hemen tedavi altına alınan Fatih Terim'e sosyal medyadan hakaret eden kişinin, AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, AFAD'ın bugüne kadar yürüttüğü tüm çalışmaları "insanımız için ülkemizde, insanlık için tüm dünyada" anlayışıyla sürdürdüğü belirtildi.

AFAD'ın dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin, insan yaşamını ön planda tuttuğu ifade edilen açıklamada, kurumun etik ilkelerinde, her koşulda insan yaşamının öneminin ve herkesin eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek her türlü anlayış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu önemle ifade ederiz. Bu nedenle, AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden ancak 'gönüllülük' ilkelerine aykırı hareket eden Hasan Ali Gülşen isimli şahıs AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarılmıştır."